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بالصور.. وفد من رهبان دير "الأنبا صموئيل" يهنئ قيادات "أمن المنيا" بالعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد من رهبان دير "الأنبا صموئيل" يهنئ قيادات "أمن المنيا" بالعيد

01:20 م الإثنين 26 يونيو 2017

وفد من رهبان دير الأنبا صموئيل

المنيا - ريمون الراوي:

هنأ الأنبا باسيليوس، رئيس دير الأنبا صموئيل بمركز العدوه في شمال المنيا، اليوم الإثنين، اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المحافظة، بعيد الفطر المبارك.

وكان وفد كنسي من الدير يترأسه الأنبا باسيليوس، توجه لمديرية أمن المنيا، والتقى مدير الأمن وعددًا من القيادات الأمنية، لتقديم التهنئة بالعيد، ورحب بهم مدير الأمن، مؤكدًا أنه عيد لكل المصرين والجميع يهنئ بعضهم البعض مسلمين وأقباط.

قدم الوفد الشكر لمدير الأمن وقيادات المديرية للجهد الأمني المبذول خصوصًا خلال الفترة الحالية، متمنيًا دوام الأمن وحفظ رجال الشرطة، كما شكر مدير الأمن الوفد الكنسي قائلًا: "نسعى جاهدين لحفظ الأمن في شتى ربوع المحافظة، لأنها رسالة عظيمة نؤديها متمنين من الله عز وجل دوام الأمن والأمان لمصر وشعبها".

كما توجه لديوان مديرية الأمن عددًا من الوفود المسيحية لتقديم التهنئة، بينهم ممثلين من الهيئة الإنجيلية وجمعية الشبان المسيحيين، وقبلها استقبل مدير الأمن، الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف وعددًا من رجال الدين الإسلامي، وأعضاء بمجلس النواب.

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