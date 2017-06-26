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رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية" أول يوليو

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية" أول يوليو

01:16 م الإثنين 26 يونيو 2017

القاهرة-(أ ش أ)

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم /الإثنين/ بإنهاء كافة الخطوات الخاصة بدخول حزمة الحماية الاجتماعية، التي أقرها رئيس الجمهورية، حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، مؤكدا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف المقررات التموينية في الأول من يوليو في ضوء الزيادة التي أقرها الرئيس على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين.

وأكد رئيس الوزراء دأب على توفير السلع الغذائية الأساسية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق المستهدفة بالمحافظات، مشيرا إلى الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، ويسهم في تلبية متطلباتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على جاهزية الوزارة لصرف السلع التموينية في ضوء الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من 21 إلى 50 جنيها للفرد.

وقال إنه تم إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم على البطاقات وفق الزيادة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا توجيه شركتي الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ ومضاعفة كميات السكر والزيت لإتاحة السلع أمام المستفيدين بالكميات المطلوبة.

وأشار مصيلحي إلى أن نصيب الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل بلغ 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيها للفرد شهريا، موضحا أن هذا الرقم يشمل الدعم السلعي المقرر بـ 50 جنيها، إلى جانب 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز، الذي تزيد تكلفة إنتاج الرغيف منه على 60 قرشا، ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهريا.

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