فنانون اتهموا بتعاطي المخدرات.. إحداهم اعترفت بحيازة «تذكرتين كوكايين»

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لا أحد معصوم من الخطأ، فالجميع معرض للسقوط في الزلات وارتكاب بعض الأخطاء، حتى وإن كان من مشاهير ونجوم المجتمع، بل إنهم الأكثر تعرضًا للهجوم بعد أي سقطة بسبب تسليط الأضواء عليهم.. فهي ضريبة الشهرة.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز الفنانين الذين واجهوا اتهامات بتعاطي المخدرات، إلا أن بعضهم نفى التهمة والبعض الآخر ثبتت براءته، وآخرين نالوا جزاءهم.. ومنهم:

أصالة

محنة كبيرة تعرضت لها المطربة السورية الشهيرة "أصالة"، أمس الأحد، بعد توقيفها في مطار بيروت واتهامها بحيازة مواد مخدرة أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، وبعد ساعات من التحقيق وإجراء تحليل دم للكشف عن تعاطيها المخدرات وإنكارها لتلك التهمة، تم الإفراج عنها إفراجًا مشروطًا على أن تخضع مرة أخرى لفحص الدم، فيما زعم البعض أن موقف أصالة السياسي المعارض للرئيس السوري بشار الأسد هو السبب في توقيفها وإنساب تلك التهم لها.

مجدى وهبة

واحد من المشاهير الذين اشتهروا بتعاطي المخدرات، ففي 1983 ألقت الشرطة القبض عليه وبحيازته 5 جرامات من الأفيون، و15 جرامًا من البودرة، وعلى الرغم من اعترافه بأنه كان يستخدمها من أجل إتقان أحد الأدوار في مسرحية جديدة؛ إلا أنه تم سجنه لمدة 70 يومًا، ثم قضت المحكمة ببراءته لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش والتسجيل وعدم مشروعية دليل الاتهام.

وفي 4 فبراير عام 1990 توفي مجدي وهبة إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات، تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب.





ماجدة الخطيب

عام 1985 تم القبض على الفنانة ماجدة الخطيب بتهمة تعاطي المخدرات، وقضت المحكمة بحبسها خمس سنوات.



حاتم ذو الفقار

من أشهر الفنانين الذين أدمنوا المخدرات، وبدأها بتناول الحشيش وانتهى بالهيروين، وألقي القبض عليه أكثر من مرة، ففي عام 1987 ضبط وبحوزته 6 جرامات من الهيروين و9 جرامات من الحشيش و5 أقراص من مخدر إسكونال و3 سنتيمترات من مخدر الماكستون فورت، وقضت المحكمة بحبسه عامًا كاملًا وغرامة 500 جنيه.

وفي عام 1994 ألقت الشرطة القبض عليه مرة أخرى في شقته بالعباسية وعثر بحوزته على 5 تذاكر هيروين ولفافة أفيون، ولكن المحكمة قضت ببراءته، أما في عام 1995 فتكرر الأمر للمرة الثالثة وضبطته مباحث الإسكندرية بأحد الأوكار، وقضت المحكمة أيضا ببراءته لأسباب شكلية في إجراءات القبض والتفتيش.



فاروق الفيشاوي

اعترف الفنان فاروق الفيشاوي أكثر من مرة بأنه تعاطى المخدرات لفترة، ففي عام 1987 صرح لمجلة أكتوبر بأنه أدمن شم الهيروين لفترة طويلة وعولج منه بإحدى المصحات، وبلغت تكلفة علاجه 250 ألف جنيه، كما صرح بأن زوجته السابقة "سمية الألفي" كان لها فضل كبير في خروجه من تلك الأزمة وموقف مع ابنه أحمد الفيشاوى.



سعيد صالح

سعيد صالح من أشهر الفنانين الذين وقعوا في فخ تعاطي المخدرات، ففي نوفمبر عام 1991 ألقي القبض عليه بأحد الأوكار بينما كان يتعاطي المخدرات، ولكن قضت المحكمة ببراءته لأسباب شكلية في الإجراءات، إلا أن مباحث الإسكندرية ألقت القبض عليه في يوليو 1995 أثناء تعاطيه المخدرات، وقضت المحكمة بحبسه عامًا كاملًا وتغريمه 10 آلاف جنيه.



سماح أنور

تعرضت الفنانة سماح أنور في عام 1998 لحادث تصادم مروع بالقرب من مطار القاهرة، وعثرت الشرطة داخل سيارتها على 580 جرامًا من البانجو، ولكن قررت النيابة إخلاء سبيلها وقضت المحكمة ببراءتها بعد أن شكك محاموها في إجراءات التفتيش لأنها تمت بعد ساعات من وقوع الحادث.



عماد عبد الحليم

واحد من الفنانين الذين ماتوا بسبب المخدرات، ففي 20 أغسطس عام 1995 عثر على جثة الفنان عماد عبد الحليم بشقته في شارع البحر الأعظم بالجيزة، إثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين.



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انتصار

في نوفمبر عام 2013 ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الفنانة انتصار بمنطقة الدقي أثناء تواجدها داخل سيارة ملاكي بصحبة 3 أشخاص كويتيين بتهمة السكر، إلا أن نفت انتصار تلك التهمة وقالت إن مشادة كلامية مع أحد الضباط كانت السبب في هذا الاتهام.



نيفين مندور

في مارس عام 2013 تم القبض على الفنانة "نيفين مندور" التي اشتهرت بشخصية "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك"، وضبطت الشرطة "نيفين" برفقة اثنين من أصدقائها وبحوزتهم 40 جرامًا من مخدر الهيروين، وما يقرب من 100 جرام من نبات البانجو، وخرجت من السجن في بداية هذا العام.



دينا الشربيني

ألقت الإدارة العامة للمخدرات القبض في نوفمبر 2013 على الفنانة "دينا الشربيني" في أحد المنازل بالزمالك بينما كانت تقوم بشراء الكوكايين، واعترفت بإدمانها للمخدر وأنها ذهبت لشراء "تذكرتين كوكايين"، وقضت المحكمة بحبسها سنة مع غرامة 10 آلاف جنيه.



نهى العمروسي

في مارس عام 2014 ألقي القبض على الفنانة نهى العمروسي بصحبة المخرج "عمرو فاروق" داخل محل بالزمالك، وبحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش والبانجو، ولكن قضت المحكمة ببراءتها من تلك التهمة بعد أيام قليلة من القبض عليها.



أحمد عزمي

في أكتوبر 2013 ألقت الشرطة القبض على الفنان أحمد عزمي أثناء تعاطيه المخدرات داخل سيارته بشرم الشيخ، وبحوزته 5 جرامات من الكوكايين و10 جرامات من الحشيش، وقضت المحكمة ببراءته في وقت لاحق لعدم استكمال الأدلة؛ إلا أنه واجه نفس التهمة مرة أخرى في أبريل 2014عندما ألقت قوات الأمن بمحافظة جنوب سيناء القبض عليه وبحوزته شريطا "ترامادول" و3 قطع من الحشيش وعبوة من الكوكايين، ولكن المحكمة قضت مرة أخرى ببراءته لبطلان إجراءات ضبطه.



نور الشريف

اعترف الفنان الراحل نور الشريف، في وقت لاحق بأنه أدمن الحبوب المخدرة لفترة من الزمن، ولكنه قرر العلاج من هذه السموم، وساعده في العلاج حبه للفنانة بوسي.



ريكو

في بداية عام 2015 الماضي ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية المطرب ريكو وبحوزته 20 جرامًا من مخدر الهيروين، ولكن قضت المحكمة ببراءته.



هيثم محمد

في شهر أكتوبر من العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على الممثل الشاب "هيثم محمد" برفقة اثنين من أصدقائه بمدينة بدر، وعثر بسيارته على 4 جرامات من مخدر الهيروين، ولكنه نفى تهمة تعاطي المخدرات، وقال إنها قد تكون خاصة بسائقه.



مدحت تيخا

كان آخر الفنانين الذين وقعوا في مصيدة الاتهام بتعاطي المخدرات، حيث اتهم بحيازة الحشيش بقصد التعاطى بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 ألف جنيه، ونفى الفنان الشاب تلك التهمة الموجهة إليه، وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة": "الحمد لله الناس والجمهور عارف أخلاقي، والحقيقة ستظهر قريبا وأترك الأمور لتأخذ مجراها الطبيعي".

