4 عوامل تكشف سبب ذعر الشركات من تصنيع سيارات ذاتية القيادة

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على الرغم من المنافسة الواضحة بين العديد من الشركات العالمية لتصنيع سيارات ذاتية القيادة، فإن تلك الجهود الواسعة لم تؤت ثمارها حتى الآن، لا سيما أن هذا الطراز الحديث من المركبات، لا يزال يعاني من أمور فنية عديدة تتعلق بمعايير السلامة والأمان والتعامل مع واقع الشوارع وإشاراتها المختلفة.

ويرى البعض أن هناك حالة من التباطؤ الشديد والواضح من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وهو ما يعكس مدى الأضرار المتوقعة في تقديراتها إذا ما تم إنتاج السيارات ذاتية القيادة وإصدارها بشكل رسمي في الأسواق العالمية، وفي هذا السياق تستعرض شبكة "CNET" مجموعة من العوامل التي تُخيف الشركات العالمية من إتمام تصنيع سيارات آلية القيادة، وأهمها..

المبيعات

تخشى الشركات العالمية من إحجام بعض الفئات المحبة للقيادة على شراء السيارات، وذلك إذا تسيدت المركبات ذاتية القيادة الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطيح ببعض الموديلات الرياضية التي يفضلها البعض بشكل خاص.

التعويضات

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تظل التعويضات أكثر الأمور المؤرقة للشركات العالمية المصنعة للسيارات، خاصة أن الأضرار الناتجة عن تلف أو عيوب صناعة بعض الأجزاء في السيارات ذاتية القيادة تفوق نظيراتها التي توجد في السيارات العادية، لذلك تخشى الشركات الوقوع في فخ التعويضات الباهظة حال تصنيع المركبات ذاتية القيادة.

الخطط التسويقية

تمتلك معظم الشركات خططا تسويقية لفترات بعيدة تتراوح ما بين 5 أو 10 سنوات، وفي حالة تغيير الذوق العام في سوق السيارات، فإن ذلك سيحتم على الشركات العالمية المصنعة للسيارات تغيير كل سياساتها الخاصة بالتسويق، وإعادة ضبطها بما يتناسب مع انتشار التكنولوجيا الجديدة.

انهيار الصناعة

تحظى صناعة السيارات منذ ظهورها في القرن الثامن عشر، بشعبية وانتشار واسعين، أسهما في أن تتربع لفترات على عرش الصناعات بالعالم، بل وأسهمت في إحياء اقتصادات بعض الدول، إلا أن في حالة سيادة السيارات ذاتية القيادة في العالم، وهو ما يتوقع أن يحدث خلال 2035، سيصاحب ذلك ارتفاع كبير في أسعارها، للحد الذي قد يحول دون الحفاظ على معدلات الانتشار الموجودة حاليًا في الأسواق.