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مدير شاطئ بورسعيد لفرق الإنقاذ: لا مكان بيننا لمتكاسل.. "صور"

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مصراوي Masrawy

مدير شاطئ بورسعيد لفرق الإنقاذ: لا مكان بيننا لمتكاسل.. "صور"

12:51 م الإثنين 26 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال طارق عثمان، مدير شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إن منظومة الإنقاذ على شواطئ المحافظة ستكون هذا العام الأكثر سلامة على مستوى شواطئ كلها، ولا مكان لأي متخاذل أو متكاسل وسوف يكافئ من يستحق.

وأشار "عثمان"، في تصريحات صحفية، إلى تزويد كل شواطئ المحافظة بوسائل الإنقاذ اللازمة التى تعمل على تأمين المصطافين بجانب وضع منظومة جديدة للإنقاذ خلال صيف عام 2017، بالإضافة إلى الدفع بمنقذين ومشرفين على أعلى مستوى، وتدريبهم على أعمال الإنقاذ من خلال الاتحاد المصرى للغوص، واختبارهم وتزويد الشواطئ بعمال أبراج لمراقبة البحر، ومتابعة تنفيذ تعليمات الشاطئ، كذلك من ضمن منظومة الإنقاذ وضع "الرايات" الدالة على حالة البحر.

وأكد مدير الشاطئ وجود سيارات إسعاف بطول الشاطئ بها مسعف متخصص وأدوات الإسعاف السريعة، وأسطوانة أكسجين، موضحًا أن المنظومة تأتي وفقًا لتوجيهات مديحة السيد عطية، مدير إداره المصيف والسياحة بالمحافظة.

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