أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إسماعيل يوجه بتنفيذ قرارات السيسي للحماية الاجتماعية بداية من يوليو

Google+ Print
إسماعيل يوجه بتنفيذ قرارات السيسي للحماية الاجتماعية بداية من يوليو إسماعيل يوجه بتنفيذ قرارات السيسي للحماية الاجتماعية بداية من يوليو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء كل الخطوات الخاصة، بدخول حزمة الحماية الاجتماعية، التى أقرها رئيس الجمهورية حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.

وأكد إسماعيل خلال متابعته المستمرة لملفات عمل الوزارات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لبدء صرف المقررات التموينية فى الأول من يوليو، فى ضوء الزيادة التى أقرها الرئيس على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى دأب على توفير السلع الغذائية الأساسية، والوصول بها إلى المواطنين فى المناطق المستهدفة بالمحافظات، مشيرًا إلى الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، ويسهم فى تلبية متطلباتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

شاهد أيضا

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، جاهزية الوزارة لصرف السلع التموينية فى ضوء الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من 21 إلى 50 جنيها للفرد.

وأضاف الوزير أنه قد تم إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية، لتعديل قيمة الدعم على البطاقات وفق الزيادة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا توجيه شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ ومضاعفة كميات السكر والزيت لإتاحة السلع أمام المستفيدين بالكميات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن نصيب الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل بلغ 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيها للفرد شهريا، موضحا أن هذا الرقم يشمل الدعم السلعى المقرر بـ50 جنيها، إلى جانب 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز، الذى تزيد تكلفة إنتاج الرغيف منه على 60 قرشا، ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية