إسماعيل يوجه بتنفيذ قرارات السيسي للحماية الاجتماعية بداية من يوليو

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وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء كل الخطوات الخاصة، بدخول حزمة الحماية الاجتماعية، التى أقرها رئيس الجمهورية حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.

وأكد إسماعيل خلال متابعته المستمرة لملفات عمل الوزارات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لبدء صرف المقررات التموينية فى الأول من يوليو، فى ضوء الزيادة التى أقرها الرئيس على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى دأب الحكومة على توفير السلع الغذائية الأساسية، والوصول بها إلى المواطنين فى المناطق المستهدفة بالمحافظات، مشيرًا إلى الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، ويسهم فى تلبية متطلباتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الوزارة لصرف السلع التموينية فى ضوء الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من 21 إلى 50 جنيها للفرد.

وأضاف الوزير أنه قد تم إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية، لتعديل قيمة الدعم على البطاقات وفق الزيادة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا توجيه شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ ومضاعفة كميات السكر والزيت لإتاحة السلع أمام المستفيدين بالكميات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن نصيب الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل بلغ 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيها للفرد شهريا، موضحا أن هذا الرقم يشمل الدعم السلعى المقرر بـ50 جنيها، إلى جانب 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز، الذى تزيد تكلفة إنتاج الرغيف منه على 60 قرشا، ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهريا.