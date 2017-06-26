إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

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أسفرت مشاجرة بين عائلتين، بعزبة جرجس نخلة، التابعة لمركز الرحمانية، صباح اليوم الاثنين، بسبب خلافات على أرض، عن إصابة 5 أشخاص بجروح وسحجات.

تلقى اللواء علاء شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، بوجود مشاجرة بناحية عزبة جرجس نخلة، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول أشرف .ع.س عامل زراعي، وعماد .ع.س عاطل مصاب جرح قطعي بفروة الرأس طوله 5 سم، وطرف ثانٍ يوسف .ع.ا مصاب جرح قطعي بالكتف الأيسر طوله 3 سم، وعبد الحميد .م.ا. حسين ومحمد .ع.ا فلاح مصاب جرح طعني شبه نافذ بالظهر.

ونشبت المشاجرة بسبب خلافات على أرض فيما بينهم، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم أقرا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.