أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأحد..«قيم البرلمان» تبدأ الإستماع للنائب أحمد طنطاوي

Google+ Print
الأحد..«قيم البرلمان» تبدأ الإستماع للنائب أحمد طنطاوي الأحد..«قيم البرلمان» تبدأ الإستماع للنائب أحمد طنطاوي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تستمع لجنة القيم بمجلس النواب إلي النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30 البرلماني، الأحد المقبل، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والإسطوانات المدمجه المرفقة، وكذلك المذكرة الواردة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، بشأن ما وقع من مشادات خلال جلسة مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.

وكان طنطاوي أبدي اعتراضه علي ما اثاره رئيس الجمعية الجغرافية المصرية خلال اجتماع تشريعية البرلمان الأمر الذي أدي إلي وقوع مشادات كلامية بالجلسة، وهو ما اعترض عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والذي قال: «ما حدث من النائب أحمد طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، والواقعة مسجلة صوتا وصورة».

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)