الأحد..«قيم البرلمان» تبدأ الإستماع للنائب أحمد طنطاوي

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تستمع لجنة القيم بمجلس النواب إلي النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30 البرلماني، الأحد المقبل، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والإسطوانات المدمجه المرفقة، وكذلك المذكرة الواردة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، بشأن ما وقع من مشادات خلال جلسة مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.

وكان طنطاوي أبدي اعتراضه علي ما اثاره رئيس الجمعية الجغرافية المصرية خلال اجتماع تشريعية البرلمان الأمر الذي أدي إلي وقوع مشادات كلامية بالجلسة، وهو ما اعترض عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والذي قال: «ما حدث من النائب أحمد طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، والواقعة مسجلة صوتا وصورة».