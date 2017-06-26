«الري» تُنفق 17 مليون حنيع لحماية المناطق الحرجة بالاسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خلال العام الحالي، في مجال الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها، لخدمة منظومة التنمية المستدامة في مصر.

وتضمن التقرير قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بتكلفة 17 مليون جنيه، لحماية المناطق الحرجة في محافظات الإسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ، فضلا عن قيام الهيئة بإجراء العديد من الدراسات شملت تعديل حاجز حماية السقالات البحرية، ودراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية، ودراسة المشروع التجريبي الثالث في المناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ.

شاهد أيضا

وأكد التقرير، دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ودراسة حماية منطقة طابية العبد غرب مصب فرع رشيد محافظة البحيرة ودراسة خط الشاطئ من الإسكندرية حتى بورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المساحة ومشروع التغيرات المناخية، وحماية المنطقة ك 18 شمال مدينة القصير البحر الأحمر ودراسة حماية المنطقة الكيلو 2 شمال مدينة سفاجا البحر الأحمر. فيما يجرى دراسة حماية منطقة الأبيض بمحافظة مرسى مطروح.