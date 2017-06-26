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بيت الزكاة : 22 مليون جنيه حجم التبرعات خلال شهر رمضان

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مصراوي Masrawy

بيت الزكاة : 22 مليون جنيه حجم التبرعات خلال شهر رمضان

12:09 م الإثنين 26 يونيو 2017

بيت الزكاة : 22 مليون جنيه حجم التبرعات خلال شهر رمضان

صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن حجم التبرعات التى تلقاها البيت بلغت قيمتها 22 مليون جنيه خلال شهر رمضان الماضى ، وأوضح النحاس في تصريحات لـ"مصراوي" ان الأموال سيتم انفاقها في المصارف الشرعية

وأشار الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، الى أن مجلس الأمناء هو الوحيد المنوط به تحديد أوجه الصرف، البعيدة عن الأصناف التي ذكرها القرآن في سورة التوبة، مثل علاج مرضى فيروس سي بالمستشفيات، وتوصيل المرافق للقرى والمناطق الأكثر فقرا، وعمل مسح للمواطنين الغير خاضعين للتأمين الصحي، لاكتشاف إصابتهم بفيروس سي.

ويرأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مجلس أمناء بيت الزكاة، ويضم في عضويته الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابق، وممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وعاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، وهاني محمود وزير التنمية الإدارية السابق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ورئيسا بيتي الزكاة الكويتي والإماراتي والبحريني، والدكتورة الشواربي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورجل الأعمال محمد زكي السويدي.

وأشار النحاس، إلى أن بيت الزكاة يتكفل بإجراء 200 عملية جراحية أسبوعيا للمستحقين بقوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية من المستحقين للزكاة.

ويتكون بيت الزكاة من لجنتين، الأولى شرعية ويرأسها مفتي الجمهورية وتضم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وهي التي تحدد شرعية المَصرف الذي يُضخ فيه الأموال، وأخرى للصرف يرأسها ممتاز السعيد وزير المالية السابق، وهي التي تحدد حجم الأموال التي سيتم ضخها.

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مصراوي Masrawy

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