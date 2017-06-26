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إصابة شخصين اثنين في خروج قطار "الإسكندرية - بورسعيد" عن القضبان

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مصراوي Masrawy

إصابة شخصين اثنين في خروج قطار "الإسكندرية - بورسعيد" عن القضبان

12:24 م الإثنين 26 يونيو 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، في خروج قطار "الإسكندرية - بورسعيد" عن القضبان بمحطة قطارات الشيخ زايد في الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة السكك الحديدية، بخروج العربة رقم "3" بقطار رقم "589" القادم من الإسكندرية والمتجه إلى بورسعيد عن القضبان بمنطقة الشيخ زايد، وهو في طريقه لبورسعيد، فانتقلت 15 سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفيات جامعة السويس للعلاج.

وقال الدكتور محمد عادل، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، أن الحادث أسفر عن إصابة إسلام محمد الشحات 22 عامًا مقيم بمنيا القمح مصاب اشتباه كسر بمفصل الركبه اليمنى ، وعلي السيد علي ضياء اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمة شديدة براحه اليد اليسرى.

وقال مصدر مطلع بهيئة "السكك الحديدية" في الإسماعيلية، إن حركة القطارات القادمة من وإلى بورسعيد والإسماعيلية توقفت بشكل مؤقت، لحين رفع العربة الخارجة عن القضبان.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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