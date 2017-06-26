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طريقة بسيطة لإعداد كريم واقي الشمس في المنزل

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مصراوي Masrawy

طريقة بسيطة لإعداد كريم واقي الشمس في المنزل

12:11 م الإثنين 26 يونيو 2017

طريقة بسيطة لإعداد كريم واقي الشمس في المنزل

طريقة بسيطة لإعداد كريم واقي الشمس في المنزل


كتب - هشام عواض:

خلال الفترة الحالية يسافر الكثير من الناس لقضاء إجازات العيد والدراسة في المصايف لقضاء الأوقات الممتعة والاستمتاع بالبحر والشمس.

إلا أن الشمس قد تسبب أذى للبعض من ذوي البشرة الحساسة بالأخص، وهو ما يدفعهم إلى شراء كريم واقي الشمس ، لكن ربما ارتفاع الأسعار قد يحول دون ذلك.

لهذا فهناك طريقة بسيطة لصنع كريم واقي الشمس في المنزل بسهولة ويسر وأوفر كثيرًا من الكريم المُباع وأيضًا من مكونات طبيعية، إليك طريقة الصنع.

المكونات:

- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة الكاكاو
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت جوز الهند
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت السمسم
- 500 ملل من الشاي الأحمر المركز

الخطوات:

- تسخن زبدة الكاكاو مع زيت جوز الهند على نار هادئة حتى ذوبانهم.
- يضاف عليهما زيت السمسم وزيت اللوز وزيت الزيتون وتخلط جميع المكونات معًا.
- يضاف الشاي الأحمر مع استمرار التقليب جيدًا.
- يوضع الخليط  في زجاجة ويترك في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل.
- يمكنك استخدام الخليط، لكن يجب رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام.
- يمكنك إضافة الفيتامين A لزيادة مدة الصلاحية.

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