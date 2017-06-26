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وفاة 6 معتمرين وإصابة 38 آخرين في انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب الأردن

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مصراوي Masrawy

وفاة 6 معتمرين وإصابة 38 آخرين في انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب الأردن

12:12 م الإثنين 26 يونيو 2017

وفاة 6 معتمرين وإصابة 38 آخرين في انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب الأردن

معتمرون في الكعبة في 23 حزيران/يونيو 2017

(أف ب ):

لقي ستة معتمرين حتفهم فيما أصيب 38 آخرون بجروح إثر تدهور حافلة كانت تنقلهم جنوب الأردن بعد عودتهم من ، وفقا لبيان أصدره الدفاع المدني الأردني الاثنين.

وأشار حسب البيان، الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه، الى "حادث تدهور حافلة تقل 50 معتمرا أثناء عودتهم من السعودية، ما أدى وفاة 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح ورضوض مختلفة".

وأضاف البيان ان الحادث وقع في "منطقة مثلث المعمورة طريق الطفيلة، جنوب المملكة، باتجاه غور الصافي (جنوب - غرب)".

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس ان "جميع ركاب الحافلة اردنيو الجنسية" مشيرا إلى أن "حالة المصابين بين البالغة والمتوسطة".

وكان أربعة أردنيون لقوا مصرعهم في 25 مارس الماضي، وأُصيب 34 آخرون إثر تدهور حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من تأدية مناسك العمرة قبل منطقة تبوك في السعودية.

وقد لقي 16 فلسطينيا حتفهم وأُصيب 34 آخرون بجروح في الأردن في 17 مارس 2016 إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويؤدي ملايين المسلمين من أنحاء العالم الحج والعمرة في السعودية كل عام.

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