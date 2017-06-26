قرصنة مواقع حكومية في أوهايو وميريلاند برسائل مؤيدة لتنظيم داعش

اغلقت السلطات في ولايتي اوهايو وميريلاند الاحد موا

(أ ف ب):

أغلقت السلطات في ولايتي أوهايو وميريلاند الاحد مواقع الكترونية بعد تعرضها لقرصنة ونشر رسائل مؤيدة لتنظيم داعش عليها.

من بين المواقع المستهدفة موقع لحاكم أوهايو جون كاسيش.

ونشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "تيم سيستم دي زي" على المواقع التي اخترقتها رسالة تتوعد فيها بالثأر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكُتب في الرسالة "ستتحمل المسؤولية يا ترامب، انت وشعبك عن كل نقطة دم تسيل في الدول العربية"، بالإضافة إلى عبارة "أحب داعش".

وكتبت الرسالة على خلفية سوداء وحملت شعار الشهادتين بالعربية محاطا بما يشبه الجناحين.

وسُمع في خلفية الرسالة التي نشرت على موقع كاسيش صوت الآذان.

كذلك تعرض للقرصنة موقع مقاطعة هاورد كاونتي في ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة واشنطن.

وصباح الاثنين كان عدد من المواقع الإلكترونية المقرصنة لا يزال خارج الخدمة، فيما أُعيد تشغيل موقع حاكم ولاية اوهايو بعد إغلاقه الاحد.