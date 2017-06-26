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6 فنانات دعمن أصالة في محنتها مع «المخدرات».. إحداهن: «انتي جبل مايهزك ريح»

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6 فنانات دعمن أصالة في محنتها مع «المخدرات».. إحداهن: «انتي جبل مايهزك ريح» 6 فنانات دعمن أصالة في محنتها مع «المخدرات».. إحداهن: «انتي جبل مايهزك ريح»

التحرير

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أزمة كبيرة تعرضت لها المطربة السورية الشهيرة "أصالة"، أمس الأحد، بعد توقيفها في مطار بيروت واتهامها بحيازة مواد مخدرة أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، وبعد ساعات من التحقيق وإجراء تحليل دم للكشف عن تعاطيها المخدرات وإنكارها لتلك التهمة، تم الإفراج عنها إفراجًا مشروطًا على أن تخضع مرة أخرى لفحص الدم.

وكالعادة، يظهر الأصدقاء في الشدائد، حيث ظهر هاشتاج على موقع "تويتر" باسم المطربة الكبيرة، تضامن من خلاله الكثير من الفنانين والجمهور مع "أصالة"، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من هؤلاء الفنانين..

1- لطيفة
نشرت المطربة التونسية "لطيفة" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" صورة جمعتها بأصالة، وعلّقت عليها: "حبيبتي أصالة.. كلنا بنحبك وأنتي أقوى وأكبر من كل المِحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنيينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك".

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2- أحلام
المطربة الإماراتية "أحلام" أكدت دعمها لـ"أصالة" عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، حيث قالت: "يا أصاله أنتي رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح".

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3- كندة علوش
ساندت الفنانة السورية "كندة علوش" صديقتها "أصالة" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "أصالة حبيبتنا الغالية بألف خير وقريبًا جدًا بين أهلها وأحبابها في القاهرة، الله يحميكي ويكون معك على طول حبيبتي".

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4-أنغام
نشرت المطربة الشهيرة "أنغام" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة جمعتها بـ"أصالة"، وعلّقت عليها: "الكبار دائمًا يمتحنهم الله وأصالة كبيرة، روحي عندك يا أختي وقلبي بيدعيلك".

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5- آيتن عامر
أبدت الفنانة "آيتن عامر" صدمتها مما مرت به "أصالة"، وكتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "حاسة إن في حاجة غلط.. يا رب اظهر الحق.. أصالة".

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6- منى زكي
دعمت الفنانة "منى زكي" صديقتها "أصالة" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "أصالة بنحبك أوي والناس اللي بتحب الأذية ربنا ينتقم منهم.. انتي أكبر بكثير من الحاقدين وجمهورك عارف كويس أوي مين أصالة.. توصلي بألف سلامة".

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التحرير

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