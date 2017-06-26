"القوى العاملة " : وقف و الغاء تراخيص 4 شركات الحاق عمالة مصرية بالخارج

كتبت - نورا ممدوح :

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، إيقاف نشاط 3شركات الحاق عمالة مصرية لحين توفيق أوضاعها​ بالإضافة الى الغاء ترخيص شركة أخرى لمخالفاتها القانون بينما قرر الوزير رفع الإيقاف عن نشاط شركة و السماح لها بمزاولة نشاطها بعد زوال المخالفة

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم ، إن قرار الإلغاء شمل شركات "توب" ترخيص رقم (1005)، أما قرار الإيقاف فقد شمل نشاط شركة حواس "الحمود سابقا" ترخيص رقم(582)، و"السلطان" ترخيص رقم (562)، و"زهورالنيل" ترخيص رقم (1130) ، لحين توفيق أوضاعهم وإزالة المخالفات التى تم رصدها من خلال مفتشي العمل ، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة "الأسفار" ترخيص رقم (821) وذلك لزوال أسباب الوقف.

وكشف الوزير، أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخري إما بسبب مخالفات تتراوح بين تقاضى مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

وأكد سعفان، أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتباً بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيراً إلى أن دور الوزارة فى هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ فى تلقى شكاوى العمالة التى تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها فى الإطار الذى رسمه القانون.