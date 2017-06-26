مركزحقوقى: 31 حالة تحرش لفظى وجسدى فى أول أيام العيد

كتبت - هاجر حسني:

أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية، عن رصده ل" 31" حالة تحرش لفظى وجسدى استهدفت الفتيات والنساء في محيط منطقة وسط البلد في القاهرة خلال أو أيام العيد.

وأضاف المركز في بيان له، اليوم الإثنين، أن المتطوعات والمتطوعين بالمركز تمكنوا من رصد 19 واقعة تحرش لفظي، و12 واقعة تحرش جسدي، ورفضت الفتيات الإبلاغ وتحرير محاضر بالواقعة خوفًا من الوصم والثقافة المجتمعية الخاصة بلوم الضحية.

وتابع المركز أنه على الرغم من تراجع عدد المواطنين والمواطنات الذين خرجوا للتنزه في الأماكن العامة، ودور العرض السينمائي نظرًا للطقوس الدينية المتعلقة بأول أيام عيد الفطر، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا الانخفاض في أعداد المواطنين لم يحد أو يقلل من وقوع جرائم تحرش جنسي سواء اللفظي منها أو الجسدي.

وفيما يخص الانتشار الأمني، قال المركز إنه جاء مشابهًا للأعوام السابقة، وأن قوات الأمن تختفي من بعض المواقع شديدة الحرارة، ومع غروب الشمس وتحسن الطقس نسبيًا تعاود القوات في الانتشار، مع ظهور لعناصر من الشرطة النسائية في محيط منطقة وسط البلد وكورنيش النيل، كما لاحظ المتطوعون تراجعًا كبيرًا في أعمار الصبية والمراهقين المتنزهين في محيط منطقة وسط البلد، وكذلك تراجع عدد الإناث نسبة إلى عدد الذكور.