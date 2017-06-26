أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء 1800 شخص على الأقل في إسبانيا بسبب حريق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء 1800 شخص على الأقل في إسبانيا بسبب حريق

11:54 ص الإثنين 26 يونيو 2017

إخلاء 1800 شخص على الأقل في إسبانيا بسبب حريق

الحريق دفع الى اخلاء اكثر من 1800 شخص من هذه المنط

(أ ف ب):

أعلنت السلطات الإسبانية أن مئات الاشخاص كانوا يكافحون، مساء الأحد، للسيطرة على النيران التي وصلت إلى حديقة دونيانا الطبيعية بجنوب غرب إسبانيا ودفعت إلى إخلاء أكثر من 1800 شخص من هذه المنطقة السياحية.

وكان ما مجموعه 550 شخصا في حالة من التعبئة، الاحد، وفقًا للحكومة الإقليمية، في حين قالت خدمات الطوارئ ان 23 طائرة ومروحية كانت تعمل على مكافحة الحريق الذي خرج عن السيطرة.

واكد متحدث باسم خدمات اطفاء الحرائق لوكالة فرانس برس ان مكافحة النيران معقدة بفعل الرياح والحرارة.

والحريق الذي كان اندلع في وقت سابق في منطقة موجير، وصل إلى حدود محمية دونيانا الطبيعية.

وتشهد إسبانيا موجة من الجفاف، فيما قُتل 64 شخصا في البرتغال المجاورة جراء حرائق غابات تمت السيطرة عليها الخميس.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بريطانيا: ارتفاع عدد الأبراج المهددة بالتعرض لكارثة حريق إلى 60 مبنى

    بريطانيا: ارتفاع عدد الأبراج المهددة بالتعرض لكارثة حريق إلى 60 مبنى

    أخبار
  • الإطفاء الكويتية: 4 فرق إطفاء تتعامل مع حريق شمال غربي البلاد

    الإطفاء الكويتية: 4 فرق إطفاء تتعامل مع حريق شمال غربي البلاد

    أخبار
  • القبض على ثلاثة أفراد عقب اندلاع حريق في نزل للاجئين بألمانيا

    القبض على ثلاثة أفراد عقب اندلاع حريق في نزل للاجئين بألمانيا

    أخبار
  • تسعة مصابين في حريق برج لندن مازالوا في العناية المركزة

    تسعة مصابين في حريق برج لندن مازالوا في العناية المركزة

    أخبار

إعلان

1759dfead3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية