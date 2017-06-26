إخلاء 1800 شخص على الأقل في إسبانيا بسبب حريق

الحريق دفع الى اخلاء اكثر من 1800 شخص من هذه المنط

(أ ف ب):

أعلنت السلطات الإسبانية أن مئات الاشخاص كانوا يكافحون، مساء الأحد، للسيطرة على النيران التي وصلت إلى حديقة دونيانا الطبيعية بجنوب غرب إسبانيا ودفعت إلى إخلاء أكثر من 1800 شخص من هذه المنطقة السياحية.

وكان ما مجموعه 550 شخصا في حالة من التعبئة، الاحد، وفقًا للحكومة الإقليمية، في حين قالت خدمات الطوارئ ان 23 طائرة ومروحية كانت تعمل على مكافحة الحريق الذي خرج عن السيطرة.

واكد متحدث باسم خدمات اطفاء الحرائق لوكالة فرانس برس ان مكافحة النيران معقدة بفعل الرياح والحرارة.

والحريق الذي كان اندلع في وقت سابق في منطقة موجير، وصل إلى حدود محمية دونيانا الطبيعية.

وتشهد إسبانيا موجة من الجفاف، فيما قُتل 64 شخصا في البرتغال المجاورة جراء حرائق غابات تمت السيطرة عليها الخميس.