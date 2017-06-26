المالية تعتمد 1.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية ودعم الكهرباء

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وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على إصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية مليار و290 مليون دولار بجانب 700 مليون جنيه.

وأكد الوزير، أن هذه الموافقات تأتي لدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتوفير المنتجات البترولية المدعمة، بجانب خدمة التيار الكهربائى للمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمصر.

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وقال الجارحي، إنه أرسل خطابات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، للترخيص بالخصم من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بقيمة الضمانات المطلوبة في تاريخ استحقاقها، في حالة عدم كفاية الأرصدة البنكية لهيئة البترول وشركتي وسط الدلتا للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء للوفاء بالمستحقات.