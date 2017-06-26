التعليم العالي تخصص 47 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الجامعية

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وافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تخصيص مبلغ 47 مليون جنيه دعمًا للمستشفيات الجامعية لشـراء الأجهزة والمـعـدات الطـبية بموازنة العام المالى 2017/2018 .

واوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبخث العلمي أنه تم تخصيص (9 ملايين جنيه تقريبًا) للمستشفى الجامعى بعين شمس، ومبلغ (5 ملايين جنيه تقريبًا) للمستشفى الجامعى بالمنوفية، ومبلغ (4 ملايين جنيه تقريبًا) لمستشفى جامعة جنوب الوادى، ومبلغ (مليون ونصف المليون جنيه) لمستشفى جامعة سوهاج، ومبلغ (10 ملايين جنيه) للمستشفى الجامعى بأسيوط.

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وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ (5 ملايين جنيه تقربيًا) لمستشفى جامعة الزقازيق، ومبلغ (مليون ونصف المليون جنيه) لمستشفى جامعة المنصورة، ومبلغ (4 ملايين جنيه تقربيًا) لمستشفى جامعة الفيوم، ومبلغ (3 ملايين جنيه تقريبًا) لمستشفى جامعة أسوان، ومبلغ (4 ملايين جنيه) للمستشفى الجامعى بنى سويف.