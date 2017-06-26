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صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر سيتي وأرسنال

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صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر سيتي وأرسنال صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر سيتي وأرسنال

التحرير

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، أنه من المحتمل حدوث صفقة تبادلية بين ناديي مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت ديلي ستار أن الصفقة التبادلية ستشمل الأرجنتيني سيرجو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ29 عامًا، والدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال صاحب الـ28 عامًا.

وتابعت الصحفية بأن سانشيز الذي سجل 30 هدفًا وصنع 19 آخرين الموسم المنقضي مع أرسنال في جميع المسابقات خلال 51 مباراة، يعد الهدف الأول للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، خلال الميركاتو الجاري.

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وأشارت ديلي ستار إلى أن أجويرو لم يقنع جواريدولا خلال الموسم المنقضي، على الرغم من أن الدولي الأرجنتيني سجل 33 هدفًا وصنع 6 آخرين، مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال 45 مباراة.

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التحرير

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