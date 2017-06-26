نجم تشيلسي يقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد

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اقترب الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الجارية، وذلك حسبما أفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين.

وأضافت ديلي ستار أن ماتيتش صاحب الـ28 عامًا، سوف يسافر إلى مدينة مانشستر هذا الاسبوع لإجراء الفحوصات الطبية، بعد رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد في العمل مع الدولي الصربي مرة أخرة، بعد أن كان مدربه في البلوز.

يذكر أن جوزيه موريينو، وهو من أعاد نيمانيا ماتيتش مرة أخرى، إلى صفوف تشيلسي في موسم 2014، قادمًا من بنفيكا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

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وأشارت الصحيفة أن صفقة الدولي الصربي ستكلف مانشستر يونايتد نحو 40 مليون جنيه إسترليني، فيما سيكون راتب نيمانيا ماتيتش 150 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع.

وتابعت ديلي ستار أن هذه الصفقة ستنهى اهتمام مانشستر يونايتد بالدولي الإنجليزي إيريك دير، لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، كما أن انتقال ماتيتش سيفسح المجال للدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، متوسط ميدان موناكو، الذي اقترب من الانضمام للبوز.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد ضم الدولي السويدي فيكتور لينديلوف، من بنفيكا البرتغالي لمدة مواسم، مقابل 35 مليون يورو ما يعادل 39.32 مليون دولار.