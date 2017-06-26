بالصور- كيت ميدلتون تكشف سر شباب بشرتها

كتبت- نرمين الجلاد:

لفتت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج أنظار الجميع بسبب بشرة المشرقة والصحية، ولمعرفة سر جمال بشرتها أوضحت خبيرة التجميل ديبورا ميشيل أن روتين العناية الملكية بالبشرة لا يخرج من مكونات المطبخ.

وكشفت "ميشيل" عن أسرار من روتين جمال كيت ميدلتون وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبرزها:

1-ماسك الشوكولاته:

تحتوي الشيكولاتة على مكونات مرطبة للبشرة مثل زيت النخيل، والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على نعومة البشرة، ويستخدم عن طريق فرد الشيكولاتة علي البشرة مع تركها حتي تجف ويتم بعد ذلك تقشيرها وغسل الوجة.

2- حمام الشوفان:

يتميز الشوفان بخصائصة المرطبة للبشرة وخاصة عن الاستحمام به ،حيث يستخدم عن طريق وضع فنجان من الشوفان في قطعة شاش لفترة من الوقت، ثم يتم ربطه حول لكي يتسرب الشوفان إلى الماء، ويمكن أيضا استخدام حبات الشوفان لتدليك الجسم فهو مقشر طبيعي رائع.

3- سكراب النعناع والسكر لتقشير الشفاه:

ضعي القليل من بلسم الشفاه في وعاء، ضيفي قطعة نعناع مكسر وسكر إلي يديك. ضعي قليل من المزيج ودلكيه على شفاهك برفق، ستتشربه الشفاه لتصبح ناعمة بشكل مذهل.