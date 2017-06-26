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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى دراو المركزي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى دراو المركزي

10:46 ص الإثنين 26 يونيو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

زار اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، اليوم الإثنين، مستشفى دراو المركزي، برفقة رئيس مدينة دراو ومدير المستشفى.

وتابع "حجازي" الكشف الطبي على أحد المرضى، بقسم الاستقبال، وتقديم الخدمة العلاجية لحالات أخرى، بالإضافة إلى مراجعة دفتر الاستقبال.

وتفقد "حجازي" قسم الحضانات الذي يضم 14 حضانة للأطفال المبتسرين، ومركز الحضانات الجديد بالمستشفى، المقرر افتتاحه عقب انتهاء أعمال التشطيبات، وتجهيزه بـ100 حضانة جديدة.

كما تفقد "حجازي" قسم الفشل الكلوي، الذي يضم 40 ماكينة غسيل كلوى بعد دعمه في الفترة الأخيرة، لاستيعاب كل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ووجه "حجازي" بضرورة الإسراع فى معدلات إنشاء قسم العناية المركزة الجديد، الذي يضم 40 سريرًا مجهزًا بأحدث التقنيات العلاجية، بعدا إنهاء أعمال التطوير في أقسام المطبخ والمغسلة.

وأمر محافظ أسوان رئيس مدينة دراو بسرعة رفع كل التراكمات من مخلفات البناء الخاصة بالأقسام الجديدة الجاري تطويرها من خلال معدات ومركبات الوحدة المحلية.

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