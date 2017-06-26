سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة في ثاني أيام العيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سيطرت سيولة مرورية، اليوم الإثنين، على العديد من المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم للخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المرورى خلال احتفالات المصريين بعيدهم.

ورصدت "التحرير" سيولة مرورية صباح اليوم فى محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، كما خلت المحاور الرئيسية من أية حالات تكدس مرورى، بسبب الكثافة الأمنية لرجال الإدارة العامة للمرور.

ودفعت الإدارة العامة للمرور فى جميع أقسام الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى وكاميرات وأجهزة "رادار" حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور.

شاهد أيضا

وشددت قيادات الإدارة العامة للمرور على مراجعة الخطط المرورية لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة لتسيير حركة المرور والتعامل الفورى مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة والمزودة بكاميرات لمراقبة مداخل ومخارج الطرق.