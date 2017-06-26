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طلب إحاطه لرئيس الوزراء اعتراضًا علي بناء سور حول مدينة دمياط

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طلب إحاطه لرئيس الوزراء اعتراضًا علي بناء سور حول مدينة دمياط طلب إحاطه لرئيس الوزراء اعتراضًا علي بناء سور حول مدينة دمياط

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تقدم النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهه إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان، مصطفي مدبولي، اعتراضاً علي بناء سور حول مدينة دمياط الجديدة، معتبراً أن ذلك غير ضرورياً وسيؤدي لعزلها عن المنطقة المحيطة بها.

وأضاف أن بناء سور حول المدينة أمر مستفز، ويخلق حالة من الطبقية بين المواطنين، والفوارق الاجتماعية، لافتاً إلي ضرورة تطوير العشوائيات فى مختلف أنحاء الجمهورية على أن يتم توجيه فائض هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير العشوائيات فى مختلف المحافظات.

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وأشار إلي أن لجنة الإسكان بالبرلمان خصصت عدد من الاجتماعات لقضية العشوائيات وتطويرها حتى لا تكون عبئًا على الخزانة العامة للدولة، ومنها فائض هيئة المجتمعات العمرانية والعائد جراء التصالح فى مخالفات التصالح بعد إقرار القانون.

 

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