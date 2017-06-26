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ربة منزل تتهم مجهولين اثنين بطعن زوجها في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ربة منزل تتهم مجهولين اثنين بطعن زوجها في كفر الشيخ

10:33 ص الإثنين 26 يونيو 2017

ربة منزل تتهم مجهولين اثنين بطعن زوجها في كفر الشيخ

ربة منزل تتهم مجهولين اثنين بطعن زوجها

كفر الشيخ - إسلام عمار

أمر المستشار محمد فياض، مدير نيابة قلين بكفر الشيخ، الأحد، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بتشريح جثة "أحمد رامى صالح "، 30 عامًا، سائق، ويقيم بقرية أبو ناعم، دائرة مركز شرطة قلين، لبيان أسباب وفاته، والتصريح بدفن الجثة، عقب إجراء عملية التشريح، بمعرفة أهله.

كان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العقيد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة قلين، بتلقيه بلاغًا من "عزه مجدى صالح"، 19 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية أبو ناعم، دائرة المركز، مصابة بجرح قطعى بالجبهة، بدخول شخصين مجهولين الشقة المقيمة بها مع وزوجها بالطابق الثالث بمسكن العائلة.

كما تضمن بلاغ ربة المنزل، المذكورة، أن هذين الشخصين المجهولين تعديا عليها، وعلى زوجها بأدوات حادة، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها، دون معرفة الأسباب الخاصة بذلك.

انتقل الرائد طارق سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وقوة من مركر الشرطة، إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين وجود جثة لزوج صاحبة البلاغ المذكور، مسجاة على ظهرها، بسرير غرفة نومه، وبها عدة جروح طعنية، نافذة بالبطن، ويرتدى ملابسه الداخلية، ولا توجد آثار عنف، وجميع مداخل الشقة سليمة.

شُكل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ضم الرائد طارق سكران رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وتحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، فيما انتقل خبير من الأدلة الجنائية، لفحص مكان الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 14150 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة قلين، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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