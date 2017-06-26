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وزير النقل: الإنتهاء من كوبري دمنهور العلوي بتكلفة 151 مليون جنيها

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: الإنتهاء من كوبري دمنهور العلوي بتكلفة 151 مليون جنيها

10:30 ص الإثنين 26 يونيو 2017

وزير النقل: الإنتهاء من كوبري دمنهور العلوي بتكلفة 151 مليون جنيها

كوبري دمنهور العلوي

كتب- عبد الله قدري:

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، الانتهاء من أعمال تنفيذ كوبرى دمنهور العلوى الذى يبلغ طوله 1300 متر، وعرضه 23 متر وتبلغ تكلفته الاستثمارية 151 مليون جنيها

وأشار وزير النقل أن مشروع انشاء الكوبرى يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الزراعى، نظرًا للكثافات االمرورية بتلك المنطقة الناتجة عن وجود مداخل لمدينة دمنهور على هذا المحور مشيرا أن الكوبرى سيساهم فى تقليل الإختناقات المرورية على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى أمام مدخل مدينة دمنهور، ومنع التقاطعات بالطريق الزراعى "السريع" مع الخارج من المدينة والعمل على تأمين المشاة بمناطق الازدحام، ورفع مستوى السلامة والأمان.

وأشار الوزير أنه تم تنفيذ التخطيط السطحى وتركيب العواكس الجانبية واللوحات الإرشادية وأعمال الإضاءة وفق قياسات الجودة العالية

وفي السياق ذاته، صرح وزير النقل أن نسبة تنفيذ مشروع كوبري التوفيقية بلغت 95%، والذي يبلغ طوله 1100 متر ويتضمن المشروع إنشاء كوبري جديد بعرض 18م، ورفع كفاءة الكوبري القديم لتصل الحمولة عليه الى 120 طن بدلا من 70 طن وتبلغ التكلفة الاجمالية له 140 مليون جنيه لافتا الى أن هذه المشروعات تدخل ضمن خطة التطوير الشامل لطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي.

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