بالصور.. رأس البر تستقبل آلاف المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر

حكاية عهد حافظ عليه السادات لأهالي السويس إلى يوم استشهاده (صور)

دمياط – محمد إبراهيم

استقبلت مدينة رأس البر آلاف المواطنين الوافدين من محافظات مختلفة، اليوم الإثنين "ثاني أيام عيد الفطر المبارك"، للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تتميز بها، وسط حملات أمنية ومرورية مكثفة وزحام شديد في الأسواق التجارية والمقاهي والمطاعم.

كما شهدت بوابات المدينة زحامًا من قبل أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وفضل المئات من زوار المصيف الاستمتاع بالشواطىء بعد قضاء ليلة أول أيام العيد بها.

وقال محسن عزيز، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في تصريح صحفي، إن شواطئ المدينة جاهزة لاستقبال روادها خلال إجازة عيد الفطر وجرى تجهيز ١٠٠رجل إنقاذ و٦ "لانشات" سريعة وموتوسيكلات مائية بطول الشاطئ.

وأوضح "عزيز" أنه جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف مجهزة و٤ خيام لتجميع الأطفال التائهين بالإضافة للتواجد الأمني، مضيفًا أنه جرى في اليوم الأول للعيد إنقاذ ١٦ حالة من الغرق وتسليم ٨ أطفال تائهين إلى ذويهم.