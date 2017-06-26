"ومن الحب ما قتل".. "أحمد" ينتحر بـ"السُم" لفشله في الارتباط بابنة عمه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار محمد فياض، مدير نيابة قلين بكفر الشيخ، بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة "أحمد ع.ط.أ"، 24 سنة، فلاح، يقيم بقرية الخمسين دائرة مركز شرطة قلين، لبيان أسباب وفاته، والتصريح بدفن الجثة، عقب إجراء عملية التشريح.

كما أمر مدير نيابة قلين، تحت إشراف المستشار أحمد عمارة، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، الأحد، بالتصريح بدفن جثة المذكور، عقب إجراء عملية التشريح، بمعرفة أهل المتوفى.

كان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العقيد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة قلين، بتلقيه إشارة من مستشفى قلين المركزى، بوصول الفلاح المذكور، فى حالة إعياء شديدة، إثر تناوله مادة سامة "مبيد حشرى"، وتوفى لدى وصوله المستشفى.

انتقل الرائد طارق سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، إلى المستشفى المركزى، وبسؤال والد المتوفى "عوض"، 59 سنة، موظف، قرر أن نجله شعر بحالة إعياء وغثيان، عقب قيامه برش مبيد زراعى بالأرض الزراعية، ولا يتهم أحد بوفاته.

وبانتداب مفتش الصحة الدكتور عاصم عجور، لتوقيع الكشف الطبى على الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرة، وسبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، والتنفسية، بسبب تناول مبيد حشرى، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاته.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وضم الرائد طارق سكران رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وتحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أن المتوفى ارتبط بعلاقة حب بابنة عمه، وجرى خطبته عليها.