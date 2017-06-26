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أفكار لعمل "سناكس" صحية لاطفالك في المصيف

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أفكار لعمل "سناكس" صحية لاطفالك في المصيف أفكار لعمل "سناكس" صحية لاطفالك في المصيف

مصراوي Masrawy

أفكار لعمل "سناكس" صحية لاطفالك في المصيف

10:00 ص الإثنين 26 يونيو 2017

أفكار لعمل "سناكس" صحية لاطفالك في المصيف

إعداد - هاجر حاتم:

يبذل الأطفال مجهود كبير في المصايف، ومع السباحة يحتاج صغارك لتعويض هذا المجهود بأن تمنحيهم وجبات غذائية، لهذا نستعرض لك أكثر من طريقة لعمل "سناكس" لأطفالك ليتناولها على البحر.

سناكس التوست بالجبن والخضراوات

المقادير

توست مربعات حسب الأفراد

جبنة صفرا مربعات

جبنة رومي

طماطم

أعواد خشبية

طريقة التحضير

قطعي التوست مربعات، ثم ضعي الجبن، مع الخضروات، في الأعواد الخشبية، ويمكن تسخينها على الشواية.

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مصراوي Masrawy

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