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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الإسماعيلية 23 37

السويس 25 38

العريش 19 32

الغردقة 28 37

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شرم الشيخ 28 38

المنيا 22 37

الفيوم 23 38

أسيوط 23 38

سوهاج 25 39

الأقصر 26 42

أسوان 26 42

الوادي الجديد 26 40

قنا 25 41

 

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