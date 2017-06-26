طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الإسماعيلية 23 37

السويس 25 38

العريش 19 32

الغردقة 28 37

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الفيوم 23 38

أسيوط 23 38

سوهاج 25 39

الأقصر 26 42

أسوان 26 42

الوادي الجديد 26 40

قنا 25 41