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صور| جرأة سما المصري ونحافة ليلي علوي.. إطلالات الفنانات في عيد الفطر

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صور| جرأة سما المصري ونحافة ليلي علوي.. إطلالات الفنانات في عيد الفطر صور| جرأة سما المصري ونحافة ليلي علوي.. إطلالات الفنانات في عيد الفطر

التحرير

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نشر العديد من نجوم ومشاهير العالم العربى صورهم احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدًا على موقع الصور الأشهر عالميًا "إنستجرام"، كما تسابقت الفنانات في إظهار إطلالة مميزة في ذلك اليوم.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز إطلالات الفنانات في عيد الفطر...

ليلي علوي

عيدت الفنانة ليلي علوي جمهورها  في عيد الفطر على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير  بعدسة المصور خالد فضة، وظهرت بخسارة كبيرة في الوزن، وساعدها في الظهور بتلك النحافة قصة شعرها القصيرة، وكتبت على الصور "عيد فطر مبارك".

 

رشا مهدي

أما الفنانة رشا مهدي فنشرت صورة لها وهي مرتدية "إسدال صلاة"، وعلقت عليها قائلة، "كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد".

 

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يارا

بهرت الفنانة "يارا" جمهورها بعدما قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستانا أحمر طويل وتسريحة شعر بسيطة زادت من أناقتها وكتبت على الصورة: "كل عام وأنتم بخير.. عيد فطر مبارك".

 

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عبير صبري

حرصت أيضًا الفنانة عبير صبري على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام"، وكتبت عليها: "عيد سعيد.. كل سنة وأنتم طيبين".

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هند صبري

حرصت أيضًا الفنانة التونسية هند صبري على معايدة جمهورها بعيد الفطر المبارك ونشرت صورة لها وهي ترتدي "عباءة" خضراء اللون، وعلقت على الصورة :كل عام وأنتم بخير.. عيد فطر مبارك".


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أحلام

ونشرت المطربة أحلام، صورة عبر حسابها على  موقع الصور "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة كلاسيكية وحرصت على رفع شعرها إلى أعلى، معلقة: "كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية‬ ‫والله يجعل عيدكم فرحة بأعمال قُبلت‬ وذنوب مُحيت‬ ‫ودرجات رُفعت‬".

 

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سما المصري

بينما الفنانة سما المصري حرصت على تقديم التهنئة لمتابعيها بمناسبة عيد الفطر وظهرت بملابس وصفها البعض بـ"الجريئة" ووجهت لجمهورها النصح بعدم الإكثار من تناول "الكحك".

 

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شريهان

ونشرت الفنانة شريهان صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكتبت حديثا شريفا عن الرسول "ص" معني بعيد الفطر المبارك.

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نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين، هنأت جمهورها بمناسبة عيد الفطر ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وحرصت على الظهور بإطلالة "كاجوال"، وعلقت علىها: "العيد فرحة من ألمانيا".

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سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير، "إنستجرام"، وهي مرتدية قفطانا من التراث المغربي، وحرصت على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر وكتبت: "عيد مبارك حبايبي". 

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التحرير

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