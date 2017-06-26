بالصدفة.. علماء يكتشفون "بخاخًا" لخسارة الوزن

كتبت- نرمين الجلاد

كشف علماء ألمان عن عقار جديد يساعد في تنظيم الشهية وخسارة الوزن.

وبحسب ما جاء في موقع "روسيا اليوم " فإن العقار يعد ثورة في خسارة الوزن، وقال العلماء التابعون لمعهد DZD لآبحاث مرض السكري "صنعنا بخاخاً طبياً جديداً، يحتوي على مواد، يدخل في تركيبها هرمون الأنسولين، الذي يساعد رذاذه في ضبط عملية الجوع عند الإنسان"

وأوضح العلماء الألمان أن الدواء خضع للاختبار علي عدد من الأشخاص، يعانون من السمنة الزائدة ويتناولون كميات كبيرة من الطعام، حيث طلبوا منهم استخدام البخاخ لمعرفة الطريقة التي يؤثر فيها الأنسولين على الجسم في حال استعماله بتلك الطريقة.

وجاءت نتيجة الاختبار أن الأنسولين ترك تأثيره الملحوظ على أدمغة المشاركين في التجارب، خاصة من كان لديه سمنه زائدة حيث عمل على تحسين أداء مناطق معينة في أدمغتهم تتحكم بآلية الإحساس بالجوع.

وأشار العلماء أن فعالية الدواء تظهر بعد ساعة من استعمال البخاخ والذي يؤثر علي قرارات الدماغ التي تتعلق بالجوع.