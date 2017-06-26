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اختراق موقع حاكم ولاية أوهايو من قبل مؤيدي داعش

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مصراوي Masrawy

اختراق موقع حاكم ولاية أوهايو من قبل مؤيدي داعش

07:44 ص الإثنين 26 يونيو 2017

اختراق موقع حاكم ولاية أوهايو من قبل مؤيدي داعش

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل اعلام امريكية أن موقع حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش كان من بين عدة مواقع حكومية في أوهايو تم اختراقها يوم الأحد، وتم وضع رسائل مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وجاء في الرسالة، التي وضعت على موقع كاسيتش، والمكتوبة على خلفيه سوداء "أحب الدولة الاسلامية"، "ستحاسب يا(الرئيس الأمريكي دونالد) ، أنت وكل شعبك على كل قطرة دماء تسال في بلاد المسلمين".

وفي الجزء العلوي من الرساله كتب عليها "اختراق من قبل تيم سيستم دي زد"، ولم تتضح بعد هوية المجموعة المسؤولة عن هذا الحادث.

وشملت المواقع الأخرى، التي اخترقت على ما يبدو من قبل نفس المجموعة وفي نفس الوقت، موقع كارين كاسيتش، زوجة كاسيتش، وموقع إدارة أوهايو لإعادة التأهيل والإصلاح، وموقع مكتب تحويل القوى العاملة وموقع لجنة مراقبة الكازينوهات وغيرها.

وتم استعادة موقع الحاكم إلا أن العديد من المواقع الأخرى المتضررة، من بينها موقع كارين كاسيتش وإدارة والتأهيل والإصلاح، لا تزال متوقفة بسبب أعمال الصيانة حتى الساعة 0945 مساء الأحد بالتوقيت المحلي (0145 من صباح الاثنين بتوقيت جرينتش).

ونقلت (سي.إن.إن) الأمريكية عن المتحدث باسم ادارة الخدمات الادارية في أوهايو، توم هويت، قوله "إن جميع الخوادم المتضررة تم فصلها عن شبكة الانترنت، ونحقق حاليا فى كيفية تمكن هؤلاء القراصنة من العبث بهذه المواقع".

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