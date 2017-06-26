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"ألبير صبحي" يقطع 230 كم سيرًا على الأقدام للترويج السياحي للمحميات

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مصراوي Masrawy

"ألبير صبحي" يقطع 230 كم سيرًا على الأقدام للترويج السياحي للمحميات

05:32 م الأحد 25 يونيو 2017

الكابتن ألبير صبحي مدرب ألعاب القوى

كتبت - مادي غيث:

بدأ الكابتن ألبير صبحي، مدرب ألعاب القوى، منظم مهرجانات الصحراء والمحميات الطبيعية، المشى من محمية وادى دجلة بالمعادي مرورا بمناطق أثرية وصولا لمحمية وادى حيتان بالفيوم والتي تقدر المسافة بـ 230 كيلو مترا.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات بيوم البيئة العالمى تحت شعار "انا مع الطبيعة"، حيث بدأ ألبير تلك المهمة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر له الوصول يوم الإثنين القادم لمحمية وادى الحيتان.

وأبدى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في بيان اليوم الأحد، اهتماما ودعما كبيرا للرحلة وأكد أن الشباب هو لاعب أساسى في مهمة الحفاظ على المحميات والترويج لها محليا وعالميا وقال: "سنستمر في تقديم الدعم للشباب الطموح مثل البير".

يذكر أن ألبير نظم سباقات للجري للترويج لسياحة المحميات الطبيعية ودعمها في كل من محمية وادى دجلة ووادى الريان.

ويستهدف البئر السير مسافة 80 كيلو في الواحات البحرية تمهيدا للخطوة الأكبر على الإطلاق وهى تنظيم 250 كيلو على مدار 7 أيام بمشاركة عدد كبير من العدائين الدوليين للفت انتباه العالم للثروات الطبيعية بمصر.

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