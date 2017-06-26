المسابقات تنقل مباراة الزمالك وبتروجت إلى القاهرة

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين نقل مباراة بتروجت والزمالك إلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بدلًا من إقامتها على استاد الجيش بالسويس.

وكشف عامر حسين أن قرار النقل جاء بناءً على طلب بتروجت صاحب المباراة والحصول على الموافقات الأمنية بإقامة المباراة في القاهرة خلال هذا التوقيت.

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يذكر أن المباراة التي تقام ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل كان مقررًا إقامتها يوم أمس الأحد وقررت لجنة المسابقات تأجيلها 48 ساعة لتقام الثلاثاء بدلًا من الأحد