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جلسة خاصة بين إيناسيو ولاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجت

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جلسة خاصة بين إيناسيو ولاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجت جلسة خاصة بين إيناسيو ولاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجت

التحرير

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، جلسة خاصة مع لاعبي فريقه على هامش تدريبات اليوم.

وشهدت الجلسة مطالبة اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة بتروجت، لتحقيق فوز معنوي يساهم في فرض حالة فنية ونفسية جيدة، قبل السفر لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وطالب إيناسيو من اللاعبين تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بعد أن قررت لجنة المسابقات تأجيلها 48 ساعة لتقام الثلاثاء بدلًا من اليوم الأحد.

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التحرير

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