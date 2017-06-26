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مران الزمالك| التركيز على التدريبات البدنية والخططية.. وراحة للرباعي المصاب

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مران الزمالك| التركيز على التدريبات البدنية والخططية.. وراحة للرباعي المصاب مران الزمالك| التركيز على التدريبات البدنية والخططية.. وراحة للرباعي المصاب

التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإيناسيو يركز على التدريبات البدنية والفنية في مران الزمالكزمالك تدريباته، اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجيت المقبلة بمسابقة الدوري المصري.

وشهد تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، اهتمام البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني بالنواحي البدنية والخططية وحرص إيناسيو على رفع معدلات تدريبات اللياقة البدنية خلال المران، من أجل تجهيز اللاعبين قبل مواجهة بتروجيت في الدوري وكابسيونايتد في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وحصل ثلاثي المصاب أحمد رفعت ومصطفى فتحي وعلي فتحي، على راحة من تدريبات الفريق بسبب الإصابات. 

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كما حصل محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني لشعوره بآلام في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بعد أن قررت لجنة المسابقات تأجيلها 48 ساعة لتقام الثلاثاء بدلًا من اليوم الأحد.

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التحرير

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