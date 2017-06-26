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إيناسيو يعقد جلسة منفردة مع «الونش»

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إيناسيو يعقد جلسة منفردة مع «الونش» إيناسيو يعقد جلسة منفردة مع «الونش»

التحرير

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حرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على عقد جلسة منفردة بمحمود حمدي «الونش» مدافع الفريق، خلال تدريبات اليوم في حضور حسني خطاب مترجم المدرب البرتغالي.

وشهدت الجلسة مطالبة المدير الفني للاعب ضرورة عدم التهور الدفاعي، بجانب التركيز في الالتحامات بشكل أكبر مع عدم التدخل بطريقة قد تكلفه خطأ أو إنذار في المباريات.

وأكد إيناسيو للونش أنه من العناصر الأساسية في حساباته، وعليه استغلال الفرصة لإثبات جدارته بشكل متواصل مع الفريق.

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التحرير

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