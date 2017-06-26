إيناسيو يعقد جلسة منفردة مع «الونش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة منفردة بمحمود حمدي «الونش» مدافع الفريق، خلال تدريبات اليوم في حضور حسني خطاب مترجم المدرب البرتغالي.

وشهدت الجلسة مطالبة المدير الفني للاعب ضرورة عدم التهور الدفاعي، بجانب التركيز في الالتحامات بشكل أكبر مع عدم التدخل بطريقة قد تكلفه خطأ أو إنذار في المباريات.

وأكد إيناسيو للونش أنه من العناصر الأساسية في حساباته، وعليه استغلال الفرصة لإثبات جدارته بشكل متواصل مع الفريق.

شاهد أيضا

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بعد أن قررت لجنة المسابقات تأجيلها 48 ساعة لتقام الثلاثاء بدلًا من اليوم الأحد.