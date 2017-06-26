أسباب أجبرت ليفربول على إخراج «اللي تحت البلاطة» للتعاقد مع صلاح

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، الخميس الماضي، عن التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وجناح فريق روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، واللاعبين العرب المحترفين.

وأثارت هذه الصفقة تساؤلات جماهير ليفربول، لماذا دفعت إدارة النادي هذا المبلغ الأعلى في تاريخ تعاقدات الفريق من أجل ضم «الفرعون المصري».

لذلك تنتظر الجماهير ظهور اللاعب في الموسم الجديد من البريميرليج، داخل كتيبة المدرب الألماني، لمشاهدته أمام أعينهم والحكم عليه.

ومن المؤكد أن الصفقة الأغلى في تاريخ النادي لم تأتي من فراغ، وفي التقرير التالي ترصد لكم «التحرير» أرقام حققها صلاح مع روما، جعلته محل أهتمام ليفربول هذا الميركاتو:

1- شارك صلاح في 136 فرصة هدف في موسمين منذ انتقاله إلى الدوري الإيطالي، بمعدل فرصة كل ٣٨.٤٢ دقيقة، وهو الرقم الأكبر لأى من لاعبي روما خلال الموسمين الماضيين.

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2- تمكن محمد صلاح من تسجيل 19 هدفًا مع روما الموسم الماضي بجميع المنافسات، ليكون ثاني أكثر لاعب سجل للذئاب بعد البوسني ادين دجيكو مهاجم الفريق خلال الموسم، كما أنه نجح أيضًا في صناعة 17 هدفًا، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال موسمين مع الذئاب.

3- استطاع الدولي المصري أن يسجل 15 هدفًأ في الدوري، بواقع 13 منهم من داخل منطقة الجزاء، لتصل نسبة أهدافه من داخل المنطقة إلى 90%، حيث يعد هذا الرقم إيجابيا بالنسبة للاعب لا يشارك في مركز المهاجم الصريح.

4- تمكن «الفرعون المصري» من الوصول إلى المشاركة في 27 فرصة هدف داخل منطقة الجزاء من أصل 71 شارك فيها هذا الموسم، وهو هو الرقم الأكبر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وثالث أكبر رقم في الدوريات الخمسة الكبرى، بعد لويس سواريز مهاجم برشلونة بـ29 فرصة، ونيمار لاعب برشلونة وهازارد لاعب تشيلسي بـ28 فرصة.

5- خاض صلاح 83 مباراة مع روما بجميع المنافسات الأوروبية، سجل خلالها 34 هدفًا، وصنع 24 آخرين، ليتفوق على الأساسيين داخل ليفربول في عدد المشاركات، إذ خاض ميلنر 64 مباراة وأحرز هدفين، ولوفرين 79مباراة وسجل هدفين، وهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الريدز.

6- تواجد صاحب الـ25 عامًا مع المنتخب المصري الأول في 53 مباراة، سجل خلالهما 29 هدفًا، ليحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني.