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العرب اليوم: داعش ينحر 7 أشخاص بالعراق ومقتل قيادي حوثي في اليمن

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: داعش ينحر 7 أشخاص بالعراق ومقتل قيادي حوثي في اليمن

12:13 ص الإثنين 26 يونيو 2017

إعداد - علاء المطيري:

قتل 10 أشخاص في ريف إدلب السورية، وذبح "داعش" 7 آخرين في كروكوك العراقية، بينما واصلت القوات العراقية توغلها في مدينة الموصل القديمة، والتقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي برئيس أركان الجيس الإماراتي الفريق ركن عيسى المزروعي.

1- حفتر يجتمع مع قائد عسكري إماراتي 

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قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في موسكو في 29 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

اجتمع المشير خليفة حفتر - المعين قائدًا عامًا للجيش الوطني من جانب مجلس النواب الليبي - في مدينة بنغازي، نائب رئيس الأركان العامة لجيش دولة الإمارات العربية الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي.

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2- القوات العراقية تتقدم في عمق الموصل القديمة وسط دمار هائل

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جنود عراقيون في الموصل في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية، الأحد، في عمق الموصل القديمة التاريخية المدمرة، وتضيق الخناق بشكل كبير على آخر مواقع تنظيم "داعش" بعد ثمانية أشهر من بدء أكبر عملية عسكرية تشهدها البلاد.

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3- مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن في مأرب

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جماعة من الحوثيين - أرشيفية

قتل القيادي الحوثي مبارك المشن، المسؤول عن جبهة "صرواح" في مأرب.

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4- داعش ينحر 7 عراقيين بعد صلاة العيد غربي كركوك

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علم "داعش" - أرشيفية

أفاد مصدر محلي عراقي بأن تنظيم "داعش" نحر سبعة مدنيين بعد صلاة العيد وقطع أجسادهم كالذبائح جنوب غربي محافظة كركوك العراقية.

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5- مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصًا في انفجار بريف إدلب

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آثار انفجار في إدلب - أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في ثاني انفجار في ريف إدلب، قرب الحدود السورية مع تركيا.

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مصراوي Masrawy

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