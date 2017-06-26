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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:58 م الأحد 25 يونيو 2017

 إعداد - علاء المطيري: 

جرح 6 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بالمارة خارج مركز رياضي كان يؤدي فيه مسلمون صلاة عيد الفطر بانجلترا، ومنعت تركيا مسيرة للمثليين في إسطنبول، وقتل 10 جنود أفغان على يد طالبان، إضافة إلى 123 آخرين بسبب اشتعال ناقلة نفط في باكستان.

1- إصابة 6 أشخاص في حادث دهس شمال إنجلترا

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حادث دهس - أرشيفية 

جرح 6 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بالمارة خارج مركز رياضي كان يؤدي فيه مسلمون صلاة عيد الفطر، في مدينة نيوكاسل شمال شرق إنجلترا.

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2- مقتل 123 شخصًا جراء اشتعال النيران في ناقلة نفط بباكستان

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سائق يفحص ناقلة نفط في باكستان في 16 مايو 2012 (أ ف ب)

قتل 123 شخصًا جراء اشتعال النيران في ناقلة نفط في مدينة "بهاوالبور الباكستانية، بينما أصيب 40 آخرين بجروح ونقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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3- منع مسيرة للمثليين في إسطنبول

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مسيرة للمثليين في إسطنبول في 28 يونيو 2015 (أ ف ب)

تمكنت السلطات التركية بنجاح، من خلال التواجد الأمني الكثيف من منع مسيرة فخر المثليين الـ15 في إسطنبول.

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4- مقتل 7 أشخاص بسبب سقوط عربة "تلفريك" في الهند

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عربة "تلفريك" - أرشيفية

قتل 7 أشخاص في كشمير، بعد أن هوت عربة "تلفريك" كانوا يستقلونها إلى الأرض، عقب سقوط شجرة قطعت الخط السلكي الذي تسير به في الجزء الهندي من كشمير.

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5-مقتل 10 من أفراد الشرطة الأفغانية على أيدي طالبان

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جنود من الشرطة الأفغانية - أرشيفية

أعلن مسؤول أفغاني مقتل 10 من أفراد الشرطة الأفغانية، في هجوم لحركة طالبان على نقطة التفتيش الخاصة بهم، في إقليم هيرات غربي البلاد.

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مصراوي Masrawy

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