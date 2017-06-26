إقبال ضعيف على القناطر الخيرية في العيد.. ورئيس المدينة: «الناس راحت تصيف»

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خالفت مدينة القناطر الخيرية، التوقعات من حيث إقبال المواطنين اليوم للاحتفال بالعيد، إذ لم تشهد سوى حضور نحو ألف زائر فقط للاحتفال بخلاف كل عام، حيث كانت الأعداد تقدر بالآلاف، بحسب تصريحات رؤساء مجلس المدينة.

وكان المستفيد الأكبر من الاحتفال، أصحاب الجمال والحمير والخيول، نظرا لإقبال الأطفال والكبار عليها للقيام بنزهة

على شاطئ النيل وخاصة بمناطق الحدائق، وتراوح ثمن الرحلة ما بين20 و 30 جنيها، وشهد كوبري المشاة المؤدي إلى الحدائق ازدحاما شديدا ولعب رجال المرور دورا كبيرا في عملية التنظيم لمنع التكدس ووقع الحوادث.

من جانبه، أوضح المحاسب رجب رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن انخفاض مستوى الإقبال يعود لطول فترة الإجازات واتجاه المواطنين للذهاب للمصايف.

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وأضاف: "الناس اقتنصت الفرصة وراحت تصيف"، لافتا إلى أن 10 حدائق مستمرة فى فتح أبوابها بالمجان أمام المواطنين طوال إجازة العيد.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة رواد المدينة، مشيرا إلى أنه تم عمل خطة تعاون مشتركة بين الصحة والتموين وشرطة الآداب والأمن العام لتمشيط الحدائق من المخالفين والتأكد من سلامة السلع وعدم وجود مخالفات، وتكليف قسم التنظيم والإشغالات وشرطة المرافق لمنع الإشغالات التي تعوق سير المشاة.