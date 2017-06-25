10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران، من محاولات تكريس وجودها العسكري في سوريا، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن قطر تراجع مطالب دول الخليج المجاورة من أجل إنهاء الخلاف الدبلوماسي، وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن المسلمين يمثلون قيمة كبيرة للبلاد، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، إن روسيا لا ترى أي عقبات أمام احتمال بيع الأسلحة إلى تركيا.

1- نتنياهو: سنرد بالقوة على كل هجوم على أراضينا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران، من أن إسرائيل تنظر بشكل خطير إلى محاولاتها لتكريس وجود عسكري لها في سوريا ولتسليح حزب الله بأسلحة متطورة عبر سوريا ولبنان، مضيفًا: "نرد بالقوة على كل هجوم على أراضينا وضد مواطنينا".

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2- تيلرسون: قطر تراجع مطالب دول الخليج لعودة العلاقات

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن قطر تراجع مطالب دول الخليج المجاورة من أجل إنهاء الخلاف الدبلوماسي المستمر منذ أسابيع، وأضاف: "بدأت قطر مراجعتها ودراستها الدقيقة لسلسلة من المطالب قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات".

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3- الرئيس الإيراني: طهران تريد توثيق العلاقات مع قطر

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر رافضًا الحصار الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك اثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.

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4- وزير خارجية تركيا: قرار إنشاء قاعدة عسكرية في قطر لا يخص الدول الأخرى

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في سلوفاكيا في 26 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يخص الدول الأخرى، بل ويجب عليها احترامه فقط".

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5- بوتين عن رجال الاستخبارات السرية: إنهم ليسوا كالآخرين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برجال الاستخبارات السرية الذين لا يشبهون الآخرين، مؤكدًا ان تفانيهم في سبيل الوطن نموذجي، وأضاف: "إنهم أشخاص ليسوا كالآخرين".

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6- منافس ميركل على منصب المستشار لأردوغان: عُد إلى طريق الديمقراطية

مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار بألمانيا، مارتن شولتس - أرشيفية

ناشد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار بألمانيا، مارتن شولتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بعد فشل محاولة الانقلاب في أنقرة العام الماضي. وأضاف موجها خطابه لأردوغان: "عُد إلى طريق الديمقراطية الذي كنت عليه من قبل".

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7- أردوغان: لن نسحب قواتنا من قطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمينًا) ووزير وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو (يسارًا) في بروكسل في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يسحب قوات بلاده من قاعدتها في قطر. واعتبر أن هذا الطلب بمثابة عدم احترام لتركيا، مشددًا على أن أنقرة لن تستأذن من الآخرين عند إبرام اتفاقيات تعاون دفاعي بينها وبين أي دولة.

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8- رئيسة وزراء بريطانيا: مسلمو بريطانيا قيمة كبيرة للبلاد

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بروكسل الخميس (أ ف ب)

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسلمين البريطانيين بحلول عيد الفطر عبر مقطع فيديو بثته علي شبكة الانترنت، وقالت إن المسلمين البريطانيين يساهمون ويضيفون قيمة كبيرة للبلاد".

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9- رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: أكثر ما يعجبني في ترامب "زوجته ميلانيا"

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مالطا في 30 مارس 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، أن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

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10- نائب رئيس وزراء روسيا لتركيا: إن أردتم السلاح.. ادفعوا الأموال

نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين - أرشيفية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، إن روسيا لا ترى أي عقبات أمام احتمال بيع الأسلحة إلى تركيا. وأضاف: "لماذا لا يمكنهم شراء شيء ما؟ إن أردتم الشراء، اشتروا، ولكن ادفعوا المال ونحن نبيع لكم".

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