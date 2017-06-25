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ميركل تستنكر "العمل الإرهابي" ضد الحرم المكي

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مصراوي Masrawy

ميركل تستنكر "العمل الإرهابي" ضد الحرم المكي

11:25 م الأحد 25 يونيو 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

الرياض - (د ب أ):

استنكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، "العمل الإرهابي" الذي استهدف الحرم المكي أمس الأول، بحسب ما ذكرت مصادر سعودية رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفيًّا من ميركل، عبرت خلاله عن "استنكارها للعمل الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي الشريف".

وتابعت الوكالة أن ميركل قدمت التهنئة للأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد، وبحلول عيد الفطر المبارك، كما جرى "بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم".

كان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي أعلن مساء أمس الأول الجمعة، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًا كان يستهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة (غرب) ومرتاديه، مشيرا إلى "إلقاء القبض على 5 من العناصر، بينهم امرأة (لم يكشف عن جنسياتهم)، ويُجرى التحقيق معهم حاليًا".

وأوضح التركي في بيان "أن العملية خططت لها مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها بمحافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة".

وكشف أن" العملية الأولى أحبطت في مكة بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام".

وقال التركي إن "الانتحاري الذي كان مختبئًا في أحد منازل حي أجياد بادر بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضًا التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ليفجر نفسه لاحقًا بعد أن ازداد الخناق عليه".

وأعلن التركي أن 6 من الوافدين أصيبوا إثر هذه الحادثة (لم يحدد جنسياتهم)، إلى جانب إصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن.

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