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الجيش السوري يحذر إسرائيل من تداعيات قصفها لمواقعه العسكرية

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يحذر إسرائيل من تداعيات قصفها لمواقعه العسكرية

11:18 م الأحد 25 يونيو 2017

الجيش السوري يحذر إسرائيل من تداعيات قصفها لمواقعه العسكرية

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ):

حذرت القيادة العامة للجيش السوري إسرائيل، الأحد، من تداعيات قصفها للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا .

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان اليوم حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه " بعد نجاح وحدات من قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الواسع الذي قامت به جبهة النصرة الإرهابية في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة ونتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءه على أحد مواقعنا العسكرية في محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة ".

وحذرت القيادة العامة للجيش السوري من مخاطر هذه الأعمال العدوانية وتحمل "إسرائيل مسؤولية التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت"، وتؤكد تصميمها "على سحق المجموعات الإرهابية ذراع إسرائيل في المنطقة".

وقصفت إسرائيل اليوم عربة نقل جنود سورية تقل جرحى على مدخل مدينة القنيطرة مما أدى إلى تدميرها وإصابة ستة عناصر من الجيش، كما دمرت مدفعاً للقوات الحكومية في موقع عين الفوار قرب مدينة القنيطرة. وكانت طائرات إسرائيلية قصفت أمس السبت دبابتين للجيش السوري مما أدى لمقتل سبعة من عناصر القوات الحكومية وتدمير الدبابتين.

وكانت القوات الحكومية استطاعت اليوم استعادة النقاط التي خسرتها أمس وهي مفرزة الأمن العسكري ومنشرة الحجر غرب المدينة واستطاعت سحب جثث الجنود الذين قتلوا أمس في القصف الاسرائيلي الذي طال دبابتين وقتل سبعة من القوات الحكومية بينهم ضابط برتبة عقيد.

وخفت حدة المعارك عن يوم أمس حيث نشبت اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.

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