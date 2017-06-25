وزارة الدفاع الإفغانية: تطهير منطقة تورا بورا من داعش

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، إن منطقة تورا بورا بمنطقة باشيراجام فى إقليم ننكرهار شرقي البلاد "تم تطهيرها تماما من المتمردين".

وقال طارق شاه بهرامي، القائم بأعمال وزير الدفاع، الذي زار تورا بورا، "إن قوات الأمن ستحاول منع داعش من السيطرة على المنطقة مجددا"،بحسب شبكة " تولو" التليفزيونية الأفغانية.

وأضاف أن "داعش تكبد خسائر فادحة في العملية التي قامت بها قوات الأمن".

كانت تورا بورا، وهى منطقة استراتيجية فى الإقليم الواقع شرق أفغانستان ، قد سقطت في أيدي تنظيم داعش بعد اشتباكات بين الأخير وحركة طالبان قبل أكثر من اسبوعين.

وتابع بهرامي "تمكنت قوات الأمن من استعادة منطقة تورا بورا بشكل كامل وتطهيرها من المتمردين. لقد قررنا إنشاء قاعدة قوية هنا حتى لا يتمكن متمردو داعش من السيطرة على المنطقة مجددا ".

في غضون ذلك، قال محمد زمان وزيري، قائد قوات سيلاب 201، إن متمردي داعش يتلقون دعما من عبر الحدود.

وأضاف "داعش تكبد خسائر فادحة في مقاطعات كوت وأشين وباشيراجام. عناصر داعش يأتون عبر الجبال من منطقة تشينار بارا في باكستان. انهم يحتشدون هناك (باكستان) ".

وقد اكتسبت منطقة تورا بورا سمعة سيئة بعد ان استخدمها اسامة بن لادن الزعيم السابق للقاعدة كمخبأ بعد الاطاحة بنظام طالبان فى عام 2001. وقد قتل بن لادن فى عملية امريكية فى باكستان فى عام 2011.