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سائق يطلق النار على "حماه" لرفضه إعادة زوجته لمنزله

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مصراوي Masrawy

سائق يطلق النار على "حماه" لرفضه إعادة زوجته لمنزله

08:41 م الأحد 25 يونيو 2017

كتب – محمد شعبان:

أطلق سائق "توك توك" النار على والد زوجته "حماه"، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما، ما أسفر عن إصابته ونلقه إلى مستشفى قصر العيني.

بدأت تفاصيل الواقعة، الأحد، بتلقي المقدم باسم غراب رئيس مباحث الحوامدية، بلاغا بإصابة عامل بطلق ناري، ووصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كشفت التحريات الأولية، أنه أثناء جلسة صلح أسرية بين المُصاب مع زوج ابنته لإصلاح خلافات بينهما، وطلب إعادة زوجته لبيته مرة أخرى، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، رفض الأب طلب الزوج، ما دفع الأخير لإطلاق النيران عليه من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابته بطلق ناري في ذراعه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.

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