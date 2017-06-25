محافظ الأقصر: تشكيل مجلس شباب لمساعدة رؤساء المدن قريبًا

الأقصر - محمد محروس:

قال محافظ الأقصر، محمد بدر، إن المحافظة بصدد تشكيل مجلس شباب لمساعدة رؤساء المدن والمراكز في الارتقاء بالعمل الميداني وخدمة المجتمع.

وأشار المحافظ، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن المجلس سيضم الشباب المتفوفين علميًا وأصحاب العقول، لافتًا إلى أن المجلس سيشكل مبدئيًا من 30 شابًا من مركز ومدينة، وأن هذا العدد قابل للزيادة في حال وجود إقبال عدد كبير من الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط ومعايير الانضمام.

وأوضح المحافظ أن أعضاء المجلس من الشباب لن يكون لهم أي امتيازات مادية أو معنوية حتى لا يتم التشكيك في اختيارات المحافظة للشباب المشاركين في المجلس.

وأضاف أن الهدف من تشكيل المجلس إشراك الشباب في العمل الميداني والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وعقولهم في الارتقاء بالعمل المحلي وتدريبهم وإعدادهم للقيام بالأدوار القيادية.

ولفت المحافظ إلى أنه إلى الآن لم يتم تشكيل المجلس، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان معايير وشروط الانضمام.

وأوضح المحافظ أن مجلس الشباب يختلف كلية عن المجلس الاستشاري الذي سيضم مجموعة من العلماء الكبار أصحاب الخبرات في مجالاتهم.​